Son Dakika Haberleri: Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu - Son Dakika

Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu

6 saat önce

ANKARA Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'in Güven Mektubu.

ANKARA Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'in Güven Mektubu

Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
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