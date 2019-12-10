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Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu
6 saat önce
ANKARA Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'in Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:28 Kaynak: DHA
ANKARA Erdoğan'a Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'in Güven Mektubu
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