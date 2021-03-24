ANKARA-Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

ANKARA-Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
24.03.2021 16:41
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti'nin 7'nci Olağan kongresinde geçerli bin 428 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti'nin 7'nci Olağan kongresinde geçerli bin 428 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Erdoğan, teşekkür konuşmasında, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler" dedi.
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