Ankara Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı Resmi Törenle Karşıladı
40 dakika önce
Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı resmi törenle karşıladı(Tür: Ankara)
Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı resmi törenle karşıladı
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: DHA
(Tür: Ankara)
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