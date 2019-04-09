Son Dakika Haberleri: Ankara Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı Resmi Törenle Karşıladı

Ankara Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı Resmi Törenle Karşıladı

40 dakika önce

Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı resmi törenle karşıladı(Tür: Ankara)

Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Ayma'yı resmi törenle karşıladı

(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:16 Kaynak: DHA
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