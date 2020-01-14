Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti - Son Dakika

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Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti
6 saat önce
Ankara Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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