Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti - Son Dakika

Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti

6 saat önce

Ankara Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Ankara Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti

Ankara erdoğan kulüpler birliği başkanı mehmet sepil ve komisyon üyelerini kabul etti

Mehmet Sepil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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