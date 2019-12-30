Ankara erdoğan moldova cumhurbaşkanı ıgor dodon ile başbaşa görüştü - Son Dakika

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Ankara erdoğan moldova cumhurbaşkanı ıgor dodon ile başbaşa görüştü
6 saat önce
ANKARA Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:09 Kaynak: DHA
ANKARA Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa görüştü
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