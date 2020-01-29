Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Erdoğan Senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
Erdoğan Senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
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