Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Erdoğan Senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Ankara erdoğan senegal dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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