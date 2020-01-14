Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

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Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti
6 saat önce
Erdoğan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
Erdoğan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Kabul etti
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