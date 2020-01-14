Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti

6 saat önce

Erdoğan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Kabul etti.

Erdoğan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı Kabul etti

Ankara erdoğan türkiye ermenileri 85. patriği sahak maşalyan'ı kabul etti

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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