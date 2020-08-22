ANKARA Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldı - Son Dakika

ANKARA Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldı

Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldıANKARA'da esnaf Ergün Ceylan, ailesiyle tatil yapmak için geçen şubat ayında erken rezervasyon yaptırdı.

Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldı

ANKARA'da esnaf Ergün Ceylan, ailesiyle tatil yapmak için geçen şubat ayında erken rezervasyon yaptırdı. Tatil ücretinin 5 taksitini ödeyen Ceylan, otelde bir oda daha ayırtmak için aynı numarayı arayıp yanıt alamayınca dolandırıldığını anladı. Şikayetçi olan Ceylan, Türkiye genelinde 1500 kişinin aynı şekilde mağdur edildiğini söyledi.

Esnaf Ergün Ceylan, geçen şubat ayında sosyal medyada gördüğü tatil reklamı üzerine Yalova'daki otel için erken rezervasyon yaptırdı. Ceylan, ailesiyle birlikte yapacağı tatil için istenen ücretin 5 aylık taksitini kredi kartı ile ödedi. Temmuz ayında aynı otelden bir oda daha ayırtmak için numarayı aradığında yanıt alamayan Ceylan, dolandırıldığını anladı. Ceylan, otel ve turizm firması hakkında tüketici hakem heyetine başvurarak şikayette bulundu.

'SADECE BEN DEĞİL 1500 KİŞİ MAĞDUR OLDU'

Ergün Ceylan, 25 Şubat tarihinde rezervasyon yaptırdığını, 15 Temmuz'da yeni bir oda rezervasyonu için telefon ettiğinde karşısında muhatap bulamadığını ve dolandırıldığını anladığını söyledi. Ceylan, "Zabıta oteli kapatmış, Covid-19'a uygun olmadığı, hijyen tedbirleri olmadığı için. Otel daha sonra el değiştirdi. Yeniden o otele ruhsat verildi. Fakat burada mağdur olan 1500 kişi hakkını alamadı. Herkes kapıdan döndü. Bunun üzerine tüketici hakem heyetine, kaymakamlığa, bankaya itiraz yoluyla paramı geri almak için başvuruda bulundum. Ücretimizi nereden alacağımızı bilmiyoruz. Sadece ben değil, 1500 kişi bu otel yüzünden mağdur olmuş" dedi.

Diğer mağdurlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini ifade eden Ergün Ceylan, "Büyük bir WhatsApp grubumuz var. Her gün yazışıyoruz, kimse umutlu değil. Bunun arkasında kendimize bir muhatap bulamadık. Otelin bulunduğu yerde belediye ve kaymakamlıkla görüştük; ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.

AVUKAT: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

Avukat Mehtap Sakinci, olayın nitelikli dolandırıcılık suçu olduğunu, suçun önüne geçilebilmesi ve başka suçlulara fırsat verilmemesi için mutlaka en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayet dilekçesi oluşturulması gerektiğini belirtti. Sakinci, bu tarz dolandırıcılık suçlarında gerçek fail veya faillere ulaşılamadığına dikkat çekerek, "Çünkü banka üzerinden yapılan işlemlerde yine bu paraların yatırıldığı banka hesaplarındaki kişiler de başka mağdurlar olarak yargılama sürecinde karşımıza çıkıyor. Bu süreçte çok fazla şikayetçisi olan büyük ceza dosyalarının maalesef çok kısa sürede sonuçlanması ve bu yargılamadan da maddiyat anlamında karşılığını alabileceğimiz süreçler çok zor elde ediliyor" dedi.

ANKARA Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Erken rezervasyonla tatil yapmak istedi, dolandırıldı - Son Dakika
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