Ankara Esenboğa Havalimanı hangar mahalli kiralama ihale ilanı yayınlandı - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan 1018 metrekarelik hangar mahallinin açık ihale usulüyle yıl sonuna kadar kiraya verileceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde hangarın kiralanmasına ilişkin ihale ilanı yayımlandı.

İlana göre Esenboğa Havalimanı 5 nolu apron bölgesinde bulunan 1018 metrekarelik 8 nolu hangar mahalli KDV dahil aylık 20 bin lira muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulüyle ihale edilerek, 31 Aralık'a kadar kiraya verilecek.

Sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye katılmak isteyenler 50 bin lira geçici teminat verecek.

Başvuru yapmak isteyenler 22 Şubat saat 14.00'a kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Ankara Esenboğa Havalimanı evrak birimine verecek.

Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İstenen belgeleri eksik, yanlış verenlerin veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacak.

İhale 22 Şubat saat 14.30'da DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.