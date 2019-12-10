Son Dakika Haberleri: Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda 12,7 milyon yolcuya hizmet verildi
Son Dakika Ekonomi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda 12,7 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika Ekonomi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda 12,7 milyon yolcuya hizmet verildi

6 saat önce

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bu yıl kasım sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 12 milyon 719 bin 565 olarak gerçekleşti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda 12,7 milyon yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bu yıl kasım sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 12 milyon 719 bin 565 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 876 bin 964, dış hat yolcu trafiği 165 bin 88, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 42 bin 52 oldu.

Havalimanında kasım ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 164, dış hatlar uçak trafiği 1406 olmak üzere toplam uçak trafiği 7 bin 570 olarak kaydedildi. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 8 bin 825 tonu buldu.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 11 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 12 milyon 719 bin 565 olarak kayıtlara geçerken, uçak trafiği 92 bin 134, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) de 111 bin 353 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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