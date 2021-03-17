Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı - Son Dakika

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kar yağışı için önlem alındı
17.03.2021 10:17
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünün oluşturduğu karla mücadele ekipleri, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Havalimanı pistinin ve apronun kapanmaması için 32 uzman personelin 22 ileri teknoloji donanımlı araç ile yaptığı çalışmalar sayesinde yolcuların hava ulaşımında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilirken, uçaklar da alana güvenli iniş yapıyor.
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