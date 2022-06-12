Ankara'da yaklaşık 1 haftadır süren olumsuz hava koşulları hayatı felç etmeye devam ediyor. Etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selin izleri halen görülmeye devam ederken bu kez de bazı bölgelerde hortum meydana geldi.
Öğlen saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu.
Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı - Son Dakika