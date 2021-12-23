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Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı - Son Dakika

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı

23.12.2021 13:47
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, AnadoluJet Belgrad uçuşunun ilk yolcularını çiçeklerle uğurladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, AnadoluJet Belgrad uçuşunun ilk yolcularını çiçeklerle uğurladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı, Belgrad'a gerçekleşen AnadoluJet uçuşunun ilk misafirlerini çiçeklerle yolculadı.

Ankara'dan Belgrad'a gerçekleşen ilk uçuşun yolcuları arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Skal Dernekleri Türkiye Federasyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu da yer aldı.

Anadolu Jet, Ankara ile Belgrad arasında perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Bu arada, Ankara Esenboğa Havalimanı, bu yılın ilk 11 ayında 6,4 milyon yolcuya hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, AnadoluJet'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a direkt uçuşlara başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Başkentimiz Ankara'dan dünyanın dört bir yanına direkt uçuşları artırmak üzere paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İki başkenti birbirine bağladığımız Belgrad ve Ankara arasında direkt uçuşlarla uçuş sayımıza bir yeni nokta daha eklemek gurur verici." ifadelerini kullandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı

Esenboğa Havalimanı, AnadoluJET, Belgrad, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Belgrad'a direkt uçuşlar başladı - Son Dakika
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