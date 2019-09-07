Ankara eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

Eşi evi terk edince kendini yakmak istedi

ANKARA'da eşi evi terk edince bunalıma giren Serkan E., eve benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Serkan E, eşi ve polisler tarafından yaklaşık 3,5 saatte ikna edilerek evden çıkarıldı.

Olay, Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi 62'nci sokakta 5 katlı apartmanın 2'nci katında Serkan E.'nin oturduğu evde meydana geldi. Serkan E.'nin 27 yıllık eşi Ş.E, şiddetli geçimsizlik nedeniyle çocuklarıyla birlikte evi terk edip, annesinin evine gitti. Bunalıma giren Serkan E, evin bütün odalarına benzin dökerek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu gören çocukları, polis ve 112 Asil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanı tahliye etti, binanın elektrik akımı kesildi. Polisler, kendisini eve kilitleyen Serkan E'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra gelen Ş.E. ve diğer yakınları da Serkan E. ile görüşerek dışarıya çıkmasını istedi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen Serkan E., kapıyı açarak dışarıya çıktı. Serkan E., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.