ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - Son Dakika
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ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

6 saat önce

Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybettiADALET Eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

ADALET Eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazan'ın yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir? ifadelerine yer verildi.

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ANKARA, (DHA)

ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti

Şevket Kazan, Kazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
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