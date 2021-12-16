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Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer sergisiyle anıldı - Son Dakika

Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer sergisiyle anıldı

16.12.2021 17:10
Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer sergisiyle anıldı

Şişli Belediyesi de sosyal demokrat, toplumcu belediyecilik alanında çığır açan bu efsane belediye başkanlarını düzenlediği törenle andı.

1970'li yıllarda belediye başkanlıkları dönemlerinde hayata geçirdikleri yerel belediyecilik anlayışıyla, "başka bir yerel yönetim mümkün" felsefesini tüm Türkiye'ye kanıtlayan, akademik çalışmalara konu olan Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer, İstanbul Eski Belediye Başkanlığı Ahmet İsvan, İstanbul Eski Belediye Başkanı Aytekin Kotil ve İzmit Eski Belediye Başkanı Erol Köse, yerel yönetimler alanında Türkiye'nin önder isimleri oldular.

Anma töreninin ardından, 1977-1980 yılları arasında Ankara Belediye Başkanı olarak önemli projeleri hayata geçiren, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim felsefesinin mümkün olduğunu kanıtlayan Ali Dinçer'in başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları konu alan bir sergi açılışı gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, İzmit Eski Belediye Başkanı Erol Köse, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Ali Dinçer döneminde Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Levent Tosun'un yanı sıra, yerel yönetimler alanında emek vermiş çok sayıda konuk katıldı. Törenin ardından Ali Dinçer adına açılan sergi ise Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde 26 Aralık tarihine kadar gezilebilir.

"70'leri iyi anlamak gerekir"

Ali Dinçer'in sosyal demokrasiyi içselleştiren bir isim olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugünü kavramak için 70'li yılların iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Keskin, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi buralara taşıyan efsanevi belediye başkanlarının yer aldığı o büyük aileyi iyi anlamak gerekir. 1980 darbesiyle birlikte çok şey kaybettik. Bu darbe, hepimizi olumsuz yönde etkiledi ve oyunun dışında bıraktı. Oyunun içinde kalanlar da Özdemir Asaf'ın şiirinde olduğu gibi; 'Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler' gerçeğini yaşadılar. Bugün niye Ali Dinçer'i, Aytekin Kotil'i, niye Ahmet İsvan'ı anıyoruz? Onlar, o kadar önemli işler yaptılar ki, sosyal demokrasiyi bu kadar içselleştiren bu isimlere çok şey borçluyuz. Ben 1972 yılında Fahri Atabey'in belediye başkanlığı döneminde İstanbul Belediyesi Fen İşleri'nde göreve başladım. Ardından, 1974-1978 yılları arasında İstanbul'un efsane başkanlarından Ahmet İsvan döneminde İstanbul Yakası Asfalt Şubesi'nde görev aldım. Sonraki iki yılda ise diğer bir efsanevi başkan Aytekin Kotil'e bağlı olarak Şişli Şube Müdürlüğü görevini yürüttüm. Onlardan çok şey öğrendim. Bu dönemde edindiğim deneyimi ise şimdi Şişli Belediye Başkanı olarak Şişli halkının hizmetine sunuyorum "

"En önemlisi kaynak yaratmak"

1970'li yıllarda yolu, elektriği, suyu, kanalizasyon altyapısı olmayan İzmit'e belediye başkanı olduğu zaman kasasında sadece 3 bin lira, buna karşın işçisine bile 1.5 milyon lira borcu olan bir belediyeyi yokluklar içinde nasıl var ettiklerini anlatan İzmit Eski Belediye Başkanı Erol Köse, kaynak yaratmanın ve onu doğru yönetmenin öneminden bahsetti. Sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik felsefesinin daha ileri yıllardaki temsilcisi Prof. Dr. Nurettin Sözen ise doğalgazdan projesinin çizilmesinden çöp depolama alanlarının yapılmasına, metro inşaatından Haliç'in temizlemesine kadar İstanbul için ilk kez gerçekleştirilen projeleri anlattı. Törene katılan Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve Levent Tosun'un da 70'li yıllarda sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmetlerden örnekler verdiler, bugün toplumcu olarak anlatılan çalışmaların ve hizmetlerin daha 70'li yıllarda bu başkanlar zamanında hayata geçirildiğinin altını çizidiler.

Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer sergisiyle anıldı

Ali Dinçer, İstanbul, Ankara, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ankara Eski Belediye Başkanı Ali Dinçer sergisiyle anıldı - Son Dakika


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