Ankara-Eskişehir Yolunda Otobüs Kazası;3 Yaralı
52 dakika önce
Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası;3 yaralıANKARA - Ankara-Eskişehir karayolunda, kontrolden çıkan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara- Eskişehir
yolunda otobüs kazası;3 yaralı
ANKARA - Ankara-Eskişehir karayolunda, kontrolden çıkan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu 40. kilometresi Temelli mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 KK 355 plakalı Antalya
Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, Ankara istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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