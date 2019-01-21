Son Dakika Haberleri: Ankara-Eskişehir Yolunda Otobüs Kazası;3 Yaralı

Ankara-Eskişehir Yolunda Otobüs Kazası;3 Yaralı

52 dakika önce

Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası;3 yaralıANKARA - Ankara-Eskişehir karayolunda, kontrolden çıkan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara- Eskişehir yolunda otobüs kazası;3 yaralı

ANKARA - Ankara-Eskişehir karayolunda, kontrolden çıkan bir şehirlerarası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu 40. kilometresi Temelli mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 KK 355 plakalı Antalya Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, Ankara istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 3 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa
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