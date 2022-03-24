Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı - Son Dakika
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Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı

24.03.2022 11:08

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ile görüştü.

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ile görüştü. Aydoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Ukrayna'ya gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

Büyükelçi Bodnar, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Bodnar, kendileri için en önemli çalışmanın Ukrayna halkına gıda desteği sağlamak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na diplomatik destekleri için teşekkür eden Bodnar, "Savaşta askerlerimiz, gösterilen destekten dolayı güçlü duruyor. Bugün bizim ülkemiz silahları bırakmayacak ve sonuna kadar topraklarımızı savunacak. Çünkü, Ukrayna Devleti'nin varlığı için dünyanın desteği çok önemli. Bugün Ukrayna herkese kahramanlığını gösteriyor. Ama siviller insani felaketleri yaşıyor. Rusya'nın terör hareketlerine bütün dünya karşı çıkmalı. Ukrayna'dan sivillerin çıkması için insani koridor oluşturulmalı. Tekrar Türkiye'ye insani yardımları için teşekkür ediyoruz" dedi.

'KIZILAY ARACILIĞIYLA GIDA YARDIMI YAPACAĞIZ

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoan ise "Diplomasi yollarının açık tutularak bu sürecin sonlandırılması düşüncesindeyiz. Taraflar bir an önce umarım uzlaşıya varırlar. Biz üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız. Mazlum coğrafyalarda ihtiyacı olan kimler varsa, dil ve din ayrımı yapmadan yardıma koşarcasına giden bir milletiz. Ukrayna'ya da gerekli gıda yardımını Kızılay aracılığıyla yapacağız" diye konuştu.

Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı
Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı
Ankara esnafından Ukrayna'ya gıda yardımı

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Kaynak: DHA

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