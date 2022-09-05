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Nafiye Bilican, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile ineği kendisine teslim eden Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya teşekkür etti.

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Akocak köyünde yaşayan Bilican ailesinin tek geçim kaynağı olan inek, 3 gün önce 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin ölmesiyle yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican, evlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saat boyunca torununun yardımıyla yürüyerek ulaştı. Nafiye Bilican'ın oturduğu yerde saatlerce uzaktan ölen ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağladı.

Kaynak: DHA

Enver Demirel, Yüksekova, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tek geçim kaynağı ineği ölen kadına yenisi alındı - Son Dakika

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