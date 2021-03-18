ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım - Son Dakika

ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım

18.03.2021 01:13

Fatih Erbakan: Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazımYENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Muhalefet partileri bu gidişata 'dur' demek istiyorlarsa, bir formül ortaya koymaları lazım.

Fatih Erbakan: Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Muhalefet partileri bu gidişata 'dur' demek istiyorlarsa, bir formül ortaya koymaları lazım. Bu formül, CHP'nin, HDP'nin olmadığı, toplumun sağ partileri olarak nitelendirdiği partilerin bir araya gelmesiyle bir ittifakın oluşturulması" dedi.

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Erbakan ve Sağlam, ortak basın açıklaması yaptı. HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde görüşme gerçekleştirdiklerini, bütün siyasi partilerle görüşeceklerini bildirdi.

'MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLERİN DE GÖRÜŞÜ ALINMALI'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, anayasanın milletle devlet arasında bir sözleşme olduğunu söyledi. Erbakan, "Sözleşme olabilmesi için bunun devletin de milletin de mutabık olması, gönül rızasının olması gereklidir. Milletimizin inanç ve değerleriyle barışık bir anayasa yapılmalıdır. Açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıştırıcı değil, bütünleştirici bir anayasa olmalıdır. Üniter devlet yapısı ve ülkenin bütünlüğünü koruyacak bir anayasa olmalıdır. Yeni anayasa konusunda mutlaka meclis dışındaki partilerin de görüşü alınmalıdır. Sadece meclis dışındaki partiler değil, her kesimden sivil toplum kuruluşunun akademisyenlerin, toplumun her kesiminin kucaklanacağı şekilde görüşlerinin alınması gereklidir. Yeni anayasa çalışmalarında bir 'milli mutabakat komisyonu' oluşturulmalıdır. Yeni anayasanın nihai şekli de 'milli mutabakat komisyonu' tarafından verilmelidir" dedi.

'SEÇİME YAKIN GÖRÜŞÜLÜP ADIM ATILABİLİR'

Erbakan, bir gazetecinin, 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretiniz sonrasında 3'üncü ittifak kurulması yönünde kulis konuşmaları yer alıyor' demesi üzerine şunları kaydetti:

"Demokrasinin hakim olduğu bir ülke olarak burada çok çeşitli kombinasyonlar, alternatifler oluşması mümkündür. Biz bunu bir olasılık, fikir olarak ortaya koymuştuk. Arkasından gündemde çok ciddi bir yer tuttu. Onu ortaya koymamızın sebebi de Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, atmosferi özellikle son 6-7 senede baktığımız zaman iktidar kanadının çok güçlü etki yapan argümanları var. Bu noktada yanlış yapılanlar herkes tarafından görülüyorsa, muhalefet partileri bu gidişata 'dur' demek istiyorlarsa, bir formül ortaya koymaları lazım. Bu formül, CHP'nin HDP'nin olmadığı, toplumun sağ partileri olarak nitelendirdiği partilerin bir araya gelmesiyle bir ittifakın oluşturulması. O zaman iktidarın yıllardan beri kullanmış olduğu temel argümanı elinden alınmış olacak. Bunu bir düşünce, alternatif olarak ifade etmiştik. Ancak şu anda tabii seçime daha zaman var. Türkiye'de siyasette bildiğiniz gibi 24 saat bile çok uzun bir süre. Yeni kurulacak partiler, kurulan partiler var. Seçime yakın bir dönemde tekrardan oturup, görüşülüp müzakere edilip bir adım atılabilir."

ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım
ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım
ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım
ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Fatih Erbakan Muhalefet partileri bir formül ortaya koymaları lazım - Son Dakika


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