Son Dakika Haberleri: Ankara Fen Lisesi'nde Ankara Sergisi

Ankara Fen Lisesi'nde Ankara Sergisi

2 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Fen Lisesi işbirliğinde lise öğrencilerine Ankara ilini tanıtmak amacı ile "Ankara" temalı fotoğraf ve afiş sergisi düzenlendi.

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Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Fen Lisesi işbirliğinde lise öğrencilerine Ankara ilini tanıtmak amacı ile "Ankara" temalı fotoğraf ve afiş sergisi düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 1. Ankara Instagram Fotoğraf Yarışması ve 1-2. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmaları'nda dereceye giren eserler Ankara Fen Lisesi Sergi Salonu'nda 21 Aralık'ta sergilenmeye başladı. 30 eserden oluşan fotoğraf ve afiş sergisi, 18 Ocak 2019 tarihine kadar Ankara Fen Lisesinde ziyaret edilebilecek. Ankara'nın tarihi, kültürel, coğrafi ve etik değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin genç nesillerdeki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan gençlerin objektifleri ve tasarladıkları afişler ile birbirinden renkli ve ilginç Ankara fotoğrafları ve tasarımları bu sergide görülebilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen sergi ile lise öğrencilerinin Ankara'nın tarihi mekanları, müzeleri, doğasını tanımaları amaçlanıyor. Sergi ile Ankara'nın önemli yerlerini tanıma fırsatı bulan öğrencilerin kendilerine yeni gezi rotaları çıkarması da hedefleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

21 Aralık, Ankara, Güncel
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