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ANKARA Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam

1 saat önce

Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşamTÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor.

Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programında, S-400 ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' programına, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Mühendis ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk katılacak. Programda, Türkiye'nin Rusya'da satın almaya karar verdiği S-400 ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz krizi masaya yatırılacak. Program, saat 21.30'da DHA'dan şifresiz, Feyzioğlu'nun ise onaylı Facebook sayfasından yayınlanacak.
ANKARA Feyzioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Gündem Özel' bu akşam
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz, Metin Feyzioğlu, Güncel
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