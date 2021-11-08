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Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor! - Son Dakika

Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor!

08.11.2021 14:46
Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma filmleri için heyecan bugün başlıyor.

Festival kapsamında bugün Erkan Tahhuşoğlu'nun birlikte yaşamak durumunda kalan zıt karakterli iki yaşlı kız kardeşin hikâyesini beyazperdeye taşıdığı "Koridor"; Tufan Taştan'ın gerçek bir hikâyeden yola çıkarak Lenin heykelinin peşine düşen iki polis memuru ve kasaba halkını merkeze aldığı "Sen Ben Lenin"; baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un dokunaklı hikâyesini anlatan Ferit Karahan yönetmenliğindeki "Okul Tıraşı" ve Aydın Orak'ın Diyarbakır'ın yakıcı sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin, mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin havuzuna girme mücadelesini anlattığı "Sabırsızlık Zamanı" filmleri beyazperdede olacak.

Ankara Film Festivali'nin Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile ortaklaşa düzenlediği VEKAM Ankara Özel Gösterimi bölümü kapsamında Muhammed Murat Aslan'ın, Hollanda Amsterdam Rijksmuseum envanterinde kayıtlı 18. yüzyıla tarihlenen Ankara Manzarası isimli tablo ekseninde eski Ankara'nın tarihine ve kültürüne odaklandığı "Ankara Manzarası", Kerime Senyücel yönetmenliğindeki Ankara'nın en eski eczacısı 95 yaşındaki Niyaz Dermancı'yı odağına alan "Derman Eczanesi - Ecz. Niyaz Dermancı"; 50'li yıllarda arkadaşlarıyla birlikte Keçiörenspor'u kuran 80 yaşındaki Dolun Gürerk ve o zamanın genç futbolcularının, izleyicileri Keçiören'de eskileri anımsatan bir tura çıkardıkları "Keçiören Islığı" ve Ankara'nın Şık Düğme tuhafiyecisinin 50 yıl tezgâhtarlığını yapmış, hayatı Keçiören'de geçmiş Vedat (Vahric) Aslangül'ün anlatımıyla 40'lı ve 50'li yılların Keçiören'ini gözler önüne seren "Vedat (Vahric) Aslangül" izleyiciyle buluşacak.

Alexandre Koberidze'nin dünya prömiyerini yaptığı 2021 Berlin Film Festivali'nden FIPRESCI Ödülü ile ayrılan birbirleriyle tanıştıktan sonra bir tür lanetin etkisi altına giren iki genci anlatan filmi "Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz?/ What Do We See When We Look at The Sky?"; Lemohang Jeremiah Mosese'nin 80 yaşında hayata küsmüş bir kadının yaşadığı dağ köyünün yıkımına karşı mücadale etmek için ayağa kalkışını konu aldığı filmi "Bu Bir Defin Değil, Uyanış/ This Is Not a Burial, It's a Ressurection"; Michaela Pavlátová'nın Afgan bir adama âşık olan Çek asıllı bir kadının değişen hayatını anlattığı animasyon yapım "Güneşli Maad/ My Sunny Maad" ve Luis Buñuel'in klasiklerinden "Bir Oda Hizmetçisinin Günlüğü/ Le journal d'une femme de chambre" günün kaçırılmayacak diğer yapımları.

Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinden Feyzi Baran'ın "Baba Ne Oldu"; Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar"; Kurtuluş Özgen'in "Habitus of Self 'alçak sesle'"; Mustafa Aydın'ın "Haymatlos" ve Aslı Akdağ'ın "Bekleyiş" ile Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinden Meriç Atalar ve Isabel Loyer'in "Med Cezir Tango"; Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya"; Abdullah Şahin'in "Hemnefes"; Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece"; Doğuş Özokutan'ın "Teslimat"; İnan Erbil'in "Belki Bir Gün Gideriz" ve Can Merdan Doğan'ın "Stiletto" filmleri festival kapsamındaki ikinci kez izleyicilerle buluşacak.

Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor!

Film Festivali, Festival, Ankara, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Film Festivali'nde Ulusal Uzun Film Yarışma heyecanı bugün başlıyor! - Son Dakika
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