ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi - Son Dakika

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ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi
6 saat önce
ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi
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