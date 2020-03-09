ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi - Son Dakika

ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi

6 saat önce

ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi.

ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi

ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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