Son Dakika Haberleri: Ankara fomget gençlik ve spor 2-1
Son Dakika Güncel Ankara fomget gençlik ve spor 2-1

Ankara fomget gençlik ve spor 2-1

6 saat önce

Ankara Fomget Gençlik ve Spor 2-1Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Ankara Fomget Gençlik ve Spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, ligdeki puanını 7'ye çıkarttı.

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Mehmet ÖZKAN HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Ankara Fomget Gençlik ve Spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek, ligdeki puanını 7'ye çıkarttı. Kadınlar sahada oynarken, takımın dağkentli erkek taraftarlarları da maç boyunca takımlarını destekledi.

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, VEDAŞ Müdürü İsmail Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi. Hakkarigücü'nün taraftarları maç boyunca tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde takımlarına destek oldu.

Çekişmeli geçen maçta Hakkarigücü'nün galibiyet gollerini 40'ıncı ve 90'ıncı dakikada Nursel Özkan kaydetti. Rakip takımın tek golü ise maçın 10'uncu dakikasında Didem Dülber'den geldi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı stad girişinde polis, üst araması yaptı. Üst aramaları yapılan dağkentli taraftarlar, üzerlerindeki madeni paraları Kızılay'ın stan girişine kurduğu bağış kutusuna attı.

Ankara fomget gençlik ve spor 2-1

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
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