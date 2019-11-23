Son Dakika Haberleri: Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası "Türksat Tanıtım Kanalı"nda
Son Dakika Ekonomi Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası 'Türksat Tanıtım Kanalı'nda - Son Dakika Ekonomi

Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası "Türksat Tanıtım Kanalı"nda

6 saat önce

Lise öğrencilerine yönelik Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası

Lise öğrencilerine yönelik Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen turnuva, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda 24-25 Kasım'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. 21 takımın yarışacağı turnuvayla öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Türksat, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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