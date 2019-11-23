Lise öğrencilerine yönelik Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen turnuva, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda 24-25 Kasım'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. 21 takımın yarışacağı turnuvayla öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.