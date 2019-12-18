Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü - Son Dakika

Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü

6 saat önce

Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştüCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı. Güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
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