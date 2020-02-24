Ankara fuat oktay 'tek durak hizmet noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara fuat oktay 'tek durak hizmet noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2 - Son Dakika

Ankara fuat oktay 'tek durak hizmet noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2

6 saat önce

Ankara Fuat Oktay 'Tek Durak Hizmet Noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2.

Ankara Fuat Oktay 'Tek Durak Hizmet Noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2

Ankara fuat oktay 'tek durak hizmet noktası' kamu hizmetlerinin sunumunda devrim-2

fuat oktay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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