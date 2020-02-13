Ankara Garı davası 8 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 16'sı firari, 1'i birleşen dosya sanığı olmak üzere toplam 17 sanığın yargılandığı dava 8 Mayıs'a ertelendi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erman Ekici, müştekiler ve avukatları katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık Ayşenur İ., terör örgütü DEAŞ üyesi Ersan Ocak ile dini nikahla evlendiğini, nikahı DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mustafa Dokumacı'nın kıydığını söyledi. Dini nikahın kıyıldığı gün eşinin Suriye'ye gideceklerini kendisine söylediğini anlatan Ayşenur İ., "Ne zaman gideceğimizi sorduğumda 4 gün sonra gideceğimizi söyledi. Böyle bir örgütün varlığından bile haberim yoktu. Suriye'ye gittiğimizde ben ve eşim, Erman Ekici isimli bir kişinin arabasına bindik. Bizi Tel Abyad'daki evine götürdü. O evde Ayşe Ekici ve soy isimlerini bilmediğim Fatma, Esma, Gülten, Zeynep, Merve isminde birileri vardı. Kalabalık bir yerdi. Oraya gelenlerin hepsi yeni gelmişti" diye konuştu.



Bir müddet sonra eşiyle birlikte başka bir eve geçtiklerini belirten Ayşenur İ., "Erman Ekici zaman zaman bizim evimize geliyordu. Eşimi alıp DEAŞ'ın silahlı eğitimlerine götürüyordu. Erman Ekici'nin Talha isminde oğlu vardı. Erman Ekici'ye Ebu Talha dendiğini duydum. Başka bir kod adı var mı bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından müşteki avukatlarının beyanları alındı. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki kırmızı bülten müzakeresinin sorulmasına, bazı sanıklar yönünden çeşitli illerdeki soruşturma dosyalarının istenilmesine karar verdi. Tutuklu sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. - ANKARA