Ankara Garı davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Garı davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Ankara Garı davasının görülmesine devam edildi

6 saat önce

DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 16'sı firari, 1'i birleşen dosya sanığı 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 16'sı firari, 1'i birleşen dosya sanığı 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erman Ekici, müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada davanın firari sanıklarından İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlendi. Hülya Balı, eşinin 2014'te Suriye'ye gittiğini, bir süre sonra da kendisini Suriye'ye çağırdığını söyledi. İlk başta Suriye'ye gitmeyi kabul etmediğini, eşinin çocuklarını almakla tehdit etmesi üzerine Suriye'ye gitmek zorunda kaldığını savunan Balı, Suriye'ye kaçak yollarla girdiğini ve farklı kentlerde yaşadıklarını kaydetti. Türkiye'ye 2018'de geri dönüş yaptığını anlatan Balı, "Artık dayanamıyordum, sürekli bombalamalar oluyordu. Son günlerde İlhami eve gelmiyordu. Çocuklarımla birlikte kaçmaya karar verdim. Kaçakçılar vasıtasıyla başka bölgelere geçtim. Görümcemi aradım ve bana yardım etmesini istedim. Beni Azez bölgesinden Suriyeli polisler aldı ve Türk polisine teslim ettiler" ifadelerini kullandı.


Tanık Balı, "Eşim Ebubekir kod adını kullanıyordu. Türkiye'ye geldikten sonra Suriye'den kimse benimle temas kurmadı" dedi.


Tanık Balı'nın çapraz sorgusunun alındığı salonda "Cevap verme" şeklinde ikazda bulunulduğu duyuldu. Bunun üzerine müştekiler ve avukatları duruma tepki göstererek, müdahalede bulunan kişinin kim olduğunun sorulmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tanık Balı'ya salonda bulunan kişinin kim olduğunu sordu ve şahsın dışarıya çıkarılması talimatını verdi. Tanık Balı, müdahalede bulunan kişinin kayınpederi olduğunu ifade etti.


Tanık Balı'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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