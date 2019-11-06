Son Dakika Haberleri: Ankara Garı'nda "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Ankara Garı'nda 'Ailemde İyilik Var' fotoğraf sergisi açıldı

Ankara Garı'nda "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı

7 saat önce

Ankara'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara Garı'nda

Ankara'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki serginin açılışında konuşan Erbaş, "Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftamızın teması 'Peygamberimiz ve Aile.' Neden böyle bir konuyu seçtik? Çünkü, aile toplumun belkemiği, aile sağlam olursa toplum sağlam olur, aile çökerse toplum çöker" diye konuştu.


Toplumun tüm fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getirdiklerini belirten Erbaş, "Milletimizin bütün fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getiriyoruz. Bunlardan birisi de fotoğraf sergisi. Buradaki fotoğraflar bir yarışma neticesinde dereceye girmiş, ödüle layık görülmüş fotoğraflar. Bir kısmı fotoğraf makinesi, bir kısmı ise cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Ben bu fotoğrafları çeken ve özellikle 'Ailemde İyilik Var' konusunu toplumumuzun gündemine taşıyan, zihinlerde canlı kalmasını, anne-baba, çocuklar, gençler, ebeveyn, dede ve nineyi fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.


Erbaş, daha sonra açılışı yapılan sergiyi gezdi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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