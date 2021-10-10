Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı! İzinsiz gösteri yapıp olay çıkaran 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, saldırının 6. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için gar önünde bir araya geldi.

OLAYLAR ÇIKTI

Öte yandan, gar çevresinde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruplara polisin müdahalesinde 18 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, anma töreni sırasında yaşananlar ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin güvenli şekilde tören alanına alındığı belirtilerek "Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından görevlilerimize fiili mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunanlardan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

İşte o açıklama: