Son Dakika Haberleri: Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler Didim'de anıldı
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Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler Didim'de anıldı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Ankara'da 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler Didim'de anıldı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Ankara'da 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.


10 Ekim 2015'te Ankara'da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi"ne DEAŞ tarafından yapılan saldırıda ölen 103 kişi 4. yılında Didim'de anıldı. Didim'de Cem evinde toplanan aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Didim Demokrasi platformu üyeleri ardından Yeni Mahallede bulunan Elif Kanlıoğlu parkına pankart ve afişlerle yürüyüşe geçti. Yürüyüşün başlamasından kısa süre sonra Aydın Valiliğinin 10 ila 24 Ekim tarihleri arasında gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı gruba bildirildi.


Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu yürüyüşün yapılamayacağını, pankart ve dövizlerin kaldırılması gerektiğini aksi durumda müdahale edileceğini bildirmesinin ardından platform üyeleri döviz ve pankartları kaldırarak alkış eşliğinde gruplar halinde parka yürüyüş gerçekleştirdi. Parka gelen platform üyeleri, Elif Kanlıoğlu adına yapılan heykele kırmızı karanfil bıraktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Parkın çevresinde emniyet güçleri güvenlik tedbiri alırken bir TOMA aracı da bölgede hazır bulundu.


Platform üyeleri daha sonra Emniyet güçleri eşliğinde Didim cemevine geldi. Elif Kanlıoğlu Barış Parkı'nda toplanana kalabalık adına Eğitim Sen Didim Temsilcisi Turgay Elçi basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı. - AYDIN

Ankara, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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