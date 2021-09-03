Ankara Garı terör saldırısı davasına devam ediyor - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına müştekiler ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed K, davanın firari sanıklarından hiçbirini tanımadığını söyledi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam ettiğini belirten Muhammed K, "O mahkemede de anlattım. Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı ile telefonda görüşmem dışında bir tanışıklığım yoktur." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi İlhami Balı'nın numarasını, Suriye'deki akrabalarından temin ettiğini ileri süren Muhammed K, o dönem sınırdan yasa dışı yollardan geçen bir grup kaçakçı ve örgüt mensubunu yakalayıp güvenlik güçlerine teslim ettiği için Balı'nın kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme, tutuklu sanık Ekici'nin mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin hakkında da "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Davanın firari sanıkları ise şunlar:

İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur.