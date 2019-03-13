Son Dakika Haberleri: Ankara - Gbt Kontrolünden Kaçan Şüpheliler, Bekçilere Ateş Açtı

Ankara - Gbt Kontrolünden Kaçan Şüpheliler, Bekçilere Ateş Açtı

13 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bekçilerin GBT kontrolünden kaçan 3 şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bekçilerin GBT kontrolünden kaçan 3 şüpheli, tabancayla ateş açtı. Şüphelilerle bekçiler arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi yakalanırken, ise 2 kişi kaçtı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Durali Alıç Mahallesi Doğukent Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Devriyedeki mahalle bekçileri, parktaki 3 kişiden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Ekibin çağrısına uymayan 3 kişi, koşarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kaçarken bekçilerin üzerine tabancayla ateş açtı. Park içinde şüphelileri kovalayan bekçiler de havaya uyarı ateşi açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kovalamacada şüphelilerden Batuhan A. yakalandı, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. 2 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Parkın etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan Batuhan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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