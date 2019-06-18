Son Dakika Haberleri: Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği iddiası
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Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği iddiası

2 saat önce

Türkiye Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği iddiası, System.String[]
Türkiye Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TVF'den yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın organlarında Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğine dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu asılsız haber içeriğiyle ilgili her türlü hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:51 Kaynak: AA
ankara, türkiye, varlık fonu, gençlik parkı, Ekonomi
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