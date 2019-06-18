Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği iddiası
2 saat önce
Türkiye Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı
'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TVF'den yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın organlarında Ankara Gençlik Parkı'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğine dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu asılsız haber içeriğiyle ilgili her türlü hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
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