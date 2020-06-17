Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten MKE Ankaragücü'ne ziyaret

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Mert'in makamında gerçekleşen toplantıda Mustafa Çelik'in hatıra bileti kampanyasına bilet alarak destek olduğu belirtildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Fatih Mert'in, Mustafa Çelik'e hatıra bileti kampanyasına vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ettiği ifade edildi. Mustafa Çelik ise MKE Ankaragücü'nün Ankara'nın en değerli kulüplerinden biri olduğunu aktararak, Süper Lig'in kalan haftalarında sarı-lacivertli takıma başarı dileğini ilettiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç

Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi

Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu

Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi

Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı

Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi

Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı

Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun

Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti

Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir

Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak

Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek