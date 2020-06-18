Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'ten TSYD'ye ziyaret

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Şube Başkanı Hüseyin Doğru ile Şube Genel Sekreteri Altan Altun tarafından karşılanan Çelik, sporun paydaşlarının ortak çalışmalarda bulunmasının Türk sporunu ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Çelik, iki farklı çatının ortak bir hedefte işbirliği içinde bulunmasının ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, "Başta Ankara sporumuz olmak üzere tüm spor ailesini TSYD Ankara Şubesi ile daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. İş birliği içinde çalışacağız. Medyanın, sporun gelişiminde önemi büyük." diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise İl Müdürü Mustafa Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spor ailesinin fertleri olarak ortak bir hedefe ulaşmak için çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Doğru, "Başta Ankara olmak üzere ülke sporumuza ne kadar katkı sağlarız onun heyecanını ve çalışmaları içindeyiz. Bu bağlamda Ankara İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde olacağız. Türk sporuna ve gençliğine önem veriyoruz." değerlendirmesine bulundu.