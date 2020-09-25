Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Çelik, yapımı süren tesisi inceledi - Son Dakika

Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Çubuk Gençlik Merkezi ve Atatürk Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu.

Çelik, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile yapımı devam eden Çubuk Gençlik Merkezi ile geçtiğimiz dönem yapılan Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda inceleme yaptı.

İnşaat alanını gezen Çelik ve Demirbaş yapımına 3 yıl önce başlanan gençlik merkezinin geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 2 ay içerisinde inşaatı tamamlanacak merkezde çok amaçlı spor salonu, her tür eğitim, sosyal ve sportif faaliyetlere yönelik bölümler yer alacak.

Çelik, gençlik merkezinin çok amaçlı spor salonları, atölyeler, sergi salonu, kafeterya, kütüphane, derslikler, kulüp odaları, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortu ile gençlere hizmet vereceğini söyledi.

"Çubuk'ta çok büyük sporcu potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yapılan çalışmayı eksiksiz bir şekilde ilçe halkımızın hizmetine sunmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engelli engelsiz demeden herkesin kullanımını, erişimini en kolay şekilde sağlamak için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş da sağ olsun takip ediyor ve bizlere her konuda destek veriyor." diyen Çelik, temennilerinin 7'den 70'e tüm ilçe halkının bu tesisi en iyi şekilde kullanmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Demirbaş ise gençlik merkezinin ilçenin gençlerinin sportif ihtiyaçlarının giderilmesine büyük katkısı olacağını belirtti.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla ilçenin özellikle bireysel spor dallarında büyük potansiyele ulaştığını aktaran Demirbaş, gençlere yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu kaydetti.

Demirbaş, "İlçemizde 31 binin üzerinde öğrenci bulunuyor. Biz hepsinin spor yapmasını amaçlıyoruz. Belediye olarak bir taraftan spor kulüplerine destek verirken diğer taraftan da belediyemiz tarafından kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü aracılığıyla bireysel spor dallarının güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Daha fazla gencimize ulaşmak için bu gençlik merkezinin bir an önce bitmesini heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.