Ankara genel haberi... Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara genel haberi... Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek

18.10.2022 14:15

Ankara haberine göre Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek Tarihi Ankara Kalesi'nde doğa sevgisini aşılamak adına Gölbaşı Sevgi Çiçekleri ekim töreni düzenlendi.

Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek

ANKARA - Tarihi Ankara Kalesi'nde doğa sevgisini aşılamak adına Gölbaşı Sevgi Çiçekleri ekim töreni düzenlendi.

Ankara Kalesi'nde 'Sevgi Çiçekleri' ekim töreni gerçekleştirildi. Törene, Altındağ Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın yanı sıra Prof. Dr. Mecit Vural ve Gölbaşı Sevgi Çiçekleri babası olarak nitelendirilen, eski Esnaf Odası Başkanı Hulusi Gürpınar katıldı. Tören'de 'sevgi çiçekleri umut olsun tüm dünyaya' mesajı verildi.

Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen çok özel bir endemik bitki olduğunu vurgulayan Hulusi Gürpınar, şunları kaydetti:

"Sevgi çiçeği bir dünya endemikler kraliçesi, görenin aşık olacağı güzellikte bir sevgi çiçeğinin formatı. Bu çiçeği çocukluğumda keşfettim. Okul arkadaşlarıma, öğretmenlerime, anneme ve sevgilime götürdüğüm çiçeklerin gittikçe yok olduğunu görünce çok kaygılandım. O aşamada bunun bir dünya endemiği olduğunu, başka bir yerde yetişmediğini öğrenince kaygılarım daha da arttı. Çiçek alanında 4 köke düşmüştü, eğer bir yıl daha geçerse bizden sonraki nesiller bu güzelliği görmeden gideceklerdi. Bu anlamda 4 kökten tek bir tohumla yola çıktım, 70 tohum aldım. Bu tohumlar ertesi yıl 2 bin tohuma ulaştı, ardından bütün sahalara yaymaya başladım. Şimdiki hedefimiz; Birleşmiş Milletlerde sevgi çiçeğinin 'dünyadaki sevginin sembolü' olarak ilan edilmesi için çaba sarf etmek."

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Dünya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara genel haberi... Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara genel haberi... Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri' ile renklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement