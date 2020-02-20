Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi - Son Dakika

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Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi
6 saat önce
ANKARA Gıda denetim seferberliğinde Ankara'da bin işletme denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
ANKARA Gıda denetim seferberliğinde Ankara'da bin işletme denetlendi
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