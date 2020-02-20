Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi - Son Dakika

Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi

6 saat önce

ANKARA Gıda denetim seferberliğinde Ankara'da bin işletme denetlendi.

ANKARA Gıda denetim seferberliğinde Ankara'da bin işletme denetlendi

Ankara gıda denetim seferberliğinde ankara'da bin işletme denetlendi

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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