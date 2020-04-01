Ankara gırısınde, koronavırus denetımı nedenıyle arac kuyrugu olustu - Son Dakika

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Ankara gırısınde, koronavırus denetımı nedenıyle arac kuyrugu olustu
6 saat önce
Ankara gırısınde, koronavırus denetımı nedenıyle arac kuyrugu olustu.
Ankara gırısınde, koronavırus denetımı nedenıyle arac kuyrugu olustu
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:42 Kaynak: DHA
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