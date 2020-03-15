ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda... - Son Dakika

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ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda...
6 saat önce
ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda bulundu
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