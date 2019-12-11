Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin... - Son Dakika

Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin...

6 saat önce

ANKARA Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKARA Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
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