Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin... - Son Dakika

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Ankara gölbaşı kaymakamı tülay baydar bilgihan kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin...
6 saat önce
ANKARA Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
ANKARA Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Kadına yönelik şiddetin önlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu
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