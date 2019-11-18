Ankara Gölbaşı'nda eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara Valiliği, Gölbaşı ilçesinde oluşabilecek afet sonrası yapılması gerekenlerin senaryosunun gerçekleştirildiği "Afet ve Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Başkentte Gölbaşı ilçesinde "Afet ve Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi. Yapılan tatbikatta kamu binalarının boşaltılması, yangın ve deprem senaryosu, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehdit ve buna benzer afet ve acil durumda kamu personeli AFAD ekibi ve vatandaşların neler yapması gerektiği, Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'nda da su altı ve üstü arama kurtarma operasyonu senaryolaştırıldı. Bu kapsamda olayların yönetilmesi sevk ve idaresinin sağlanması amacıyla masa başında ve saha 200 personel görev aldı. Tatbikata Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile tüm kamu ve kuruluş yetkilileri koordinasyona katıldı.

NEFES KESEN TATBİKATLAR

Tatbikat ekseninde deprem ve yangın senaryosu uygulanarak Şafak Mahallesi 843. sokakta bir binadan AFAD ekipleri vatandaşları tahliye etti. Gölbaşı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Depolama Alanı'nda "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit Senaryosu" gerçekleştirilerek önlemler alındı ve vatandaşlar belirlenen bölgelerden uzaklaştırıldı. "Su Altı Üstü Arama Kurtarma Senaryosu" ile Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'nda tatbikat uygulandı.

"HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLUNMASI GEREK"

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Tüm kurum ve birimlerde görev yapan personelin görevlerinin ne olduğu bilmesi gerekiyor. Afetlerde görevli arkadaşlarımızın listesinin devamlı güncel tutulması, nerede görevli olduklarının takibinin yapılması ve bu sistemin online canlı tutulması önemlidir. Bugün burada tatbikatı gerçekleştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

(İrfan Çalışkan - Çiğdem Şirin/İHA)