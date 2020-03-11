ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği - Son Dakika

ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği

7 saat önce

Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliğiANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde,okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruşlarında dezenfekte işlemi yapıldı.

Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde,okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruşlarında dezenfekte işlemi yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı tedbirlerini arttırdı. Belediye ekipleri tarafından, başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi. Okulların koridorları, sınıfları ve tuvaletleri temizlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Koranavirüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Gölbaşı Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında koranavirüse karşı dezenfekte mücadelemizi veriyoruz. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu virüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız" dedi.

ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği

Çin Halk Cumhuriyeti, Gölbaşı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Son Dakika Haberleri
18:32 Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
18:32 ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 2
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU
18:32 SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]