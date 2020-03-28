Son Dakika › Güncel › ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİR GİRİŞİNDE POLİS KORONAVİRÜS KONTROLÜ YAPTI, SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR UYARILDI - Son Dakika
ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİR GİRİŞİNDE POLİS KORONAVİRÜS KONTROLÜ YAPTI, SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR UYARILDI
10 dakika önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:44 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?