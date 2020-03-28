ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİR GİRİŞİNDE POLİS KORONAVİRÜS KONTROLÜ YAPTI, SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR UYARILDI - Son Dakika

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ANKARA GÖLBAŞI'NDA ŞEHİR GİRİŞİNDE POLİS KORONAVİRÜS KONTROLÜ YAPTI, SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR UYARILDI
6 saat önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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