Son Dakika Haberleri: Ankara_görevde Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Asker, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara_görevde Rahatsızlanarak Hayatını Kaybeden Asker, Son Yolculuğuna Uğurlandı

21 dakika önce

Görevde rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevinde fenalaşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (21), Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Görevde rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevinde fenalaşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (21), Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde önceki gün devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi, Ankara'ya getirildi. Korkmaz için Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yeni Çimşit Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra askerin annesi Nilüfer Korkmaz, ablası, amcası İsmet Korkmaz ile çok sayıda askeri yetkili katıldı. Amca İsmet Korkmaz, taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna sarılan anne Nilüfer Korkmaz, gözyaşlarını tutamadı. Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz'ın babasının 10 yıl önce kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

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